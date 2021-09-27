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Регион 27.09.2021 18:01

Иран находится в шаге от получения оружейного урана, Израиль не допустит появления ядерного оружия у Тегерана - Беннет

Израиль не допустит, чтобы Иран смог получить ядерное оружие, заявил в понедельник глава правительства Израиля Нафтали Беннет.

"Израиль без устали будет работать над решением этой задачи: мы не допустим того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие", - сказал он, выступая на ГА ООН.

По мнению Беннета, ядерная программа Ирана "находится на ключевом этапе. Тегеран проигнорировал все "красные линии", не пускал к себе инспекторов".

Премьер указал, что Иран теперь обогащает уран до 60%, и, таким образом, "находится в шаге от того, чтобы получать уран, пригодный для создания ядерного оружия".

Он считает, что мировое сообщество нередко бездействует и игнорирует тревожную информацию, поступающую из Ирана по теме атомной программы.

"Нужно понимать, что словами центрифуги по обогащению урана не остановить", - подытожил Беннет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]