Иран находится в шаге от получения оружейного урана, Израиль не допустит появления ядерного оружия у Тегерана - Беннет

Израиль не допустит, чтобы Иран смог получить ядерное оружие, заявил в понедельник глава правительства Израиля Нафтали Беннет.

"Израиль без устали будет работать над решением этой задачи: мы не допустим того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие", - сказал он, выступая на ГА ООН.

По мнению Беннета, ядерная программа Ирана "находится на ключевом этапе. Тегеран проигнорировал все "красные линии", не пускал к себе инспекторов".

Премьер указал, что Иран теперь обогащает уран до 60%, и, таким образом, "находится в шаге от того, чтобы получать уран, пригодный для создания ядерного оружия".

Он считает, что мировое сообщество нередко бездействует и игнорирует тревожную информацию, поступающую из Ирана по теме атомной программы.

"Нужно понимать, что словами центрифуги по обогащению урана не остановить", - подытожил Беннет.