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Дальнее зарубежье 27.09.2021 22:39

НАТО усиливает патрулирование в Косово на фоне обострения там напряженности

В командовании международной миротворческой миссии под руководством НАТО в Косово (KFOR) увеличили количество и продолжительность патрулей на фоне обострения напряженности с Сербией, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на сербские СМИ.

"KFOR внимательно следит за ситуацией на всей территории Косово и сосредоточены на выполнении своего мандата. KFOR увеличили количество и продолжительность патрулей по всему Косово, включая северную часть Косово", - говорится в заявлении сил, которое приводят СМИ.

Резкое обострение напряженности между сторонами произошло на прошлой неделе, когда Косово запретило въезд автомобилям с сербскими номерами без временной распечатанной регистрации. Сербы, проживающие на севере Косово, в ответ на это заблокировали дороги возле пограничных переходов, тогда Косово перебросило специальные полицейские подразделения к двум пограничным переходам.

Кроме того, сербская армия начала учения близ границы с Косово. Самолеты ВВС Сербии стали патрулировать районы близ погранпереходов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее призвал Белград и Приштину без предварительных условий предпринять меры с целью стабилизировать ситуацию на севере Косово.

Сербия, которая потеряла контроль над Косово после бомбардировок НАТО в 1999 году, отказывается признать независимость своей бывшей провинции и с 2008 года не пускает на свою территорию автомобили с номерными знаками Косово.

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Тэги: НАТО, СЕРБИЯ, КОСОВ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]