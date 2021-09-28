Blackstone продает казино и отель в Лас-Вегасе за $5,65 млрд

Американская Blackstone Inc. заключила соглашение о продаже казино и отеля Cosmopolitan на бульваре Лас-Вегас-Стрип за $5,65 млрд, говорится в сообщении компании.
В отдельном письме для инвесторов, которое не предавалось публичной огласке, компания сообщила, что заключила сделку о продаже самого прибыльного из своих активов, пишет газета The Wall Street Journal.
При этом в рамках сделки сама недвижимость будет продана консорциуму, в который входит инвестиционный трастовый фонд Blackstone, примерно за $4 млрд, тогда как контроль над операциями получит MGM Resorts International, которая заплатит за них $1,65 млрд.
В числе покупателей недвижимости также находится инвесткомпания Stonepeak Partners, сфокусированная на инфраструктуре, и трастовый фонд Cherng Family Trust.
Blackstone приобрела казино и отель примерно за $1,8 млрд в 2014 году у Deutsche Bank и потратила еще около $500 млн на улучшение их состояния, в том числе отремонтировав почти 3 тыс. номеров, построив новые дорогостоящие комнаты, а также рестораны и бары.
Общая прибыль после продажи составит около $4,1 млрд, включая денежный поток от операций, говорится в письме для инвесторов.
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