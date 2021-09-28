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Это интересно 28.09.2021 02:31

Blackstone продает казино и отель в Лас-Вегасе за $5,65 млрд

Американская Blackstone Inc. заключила соглашение о продаже казино и отеля Cosmopolitan на бульваре Лас-Вегас-Стрип за $5,65 млрд, говорится в сообщении компании.

В отдельном письме для инвесторов, которое не предавалось публичной огласке, компания сообщила, что заключила сделку о продаже самого прибыльного из своих активов, пишет газета The Wall Street Journal.

При этом в рамках сделки сама недвижимость будет продана консорциуму, в который входит инвестиционный трастовый фонд Blackstone, примерно за $4 млрд, тогда как контроль над операциями получит MGM Resorts International, которая заплатит за них $1,65 млрд.

В числе покупателей недвижимости также находится инвесткомпания Stonepeak Partners, сфокусированная на инфраструктуре, и трастовый фонд Cherng Family Trust.

Blackstone приобрела казино и отель примерно за $1,8 млрд в 2014 году у Deutsche Bank и потратила еще около $500 млн на улучшение их состояния, в том числе отремонтировав почти 3 тыс. номеров, построив новые дорогостоящие комнаты, а также рестораны и бары.

Общая прибыль после продажи составит около $4,1 млрд, включая денежный поток от операций, говорится в письме для инвесторов.

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Тэги: США, BLACKSTONE, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]