Алиев и Эрдоган уверены в укреплении отношений между Азербайджаном и Турцией

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели в понедельник телефонный разговор.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
«Эрдоган выразил Алиеву соболезнования в связи с погибшими в Отечественной войне, поздравил в связи с победой азербайджанской армии во Второй Карабахской войне», - говорится.
Алиев, в свою очередь, высоко оценил политическую и моральную поддержку, оказанную Эрдоганом Азербайджану во время войны в Карабахе осенью 2020 года.
«Главы государств выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут и дальше развиваться и укрепляться во всех направлениях», - подчеркивается в информации.
Х.Насирзаде
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