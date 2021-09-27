Алиев и Эрдоган уверены в укреплении отношений между Азербайджаном и Турцией

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели в понедельник телефонный разговор.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Эрдоган выразил Алиеву соболезнования в связи с погибшими в Отечественной войне, поздравил в связи с победой азербайджанской армии во Второй Карабахской войне», - говорится.

Алиев, в свою очередь, высоко оценил политическую и моральную поддержку, оказанную Эрдоганом Азербайджану во время войны в Карабахе осенью 2020 года.

«Главы государств выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут и дальше развиваться и укрепляться во всех направлениях», - подчеркивается в информации.

Х.Насирзаде