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Внешняя политика 27.09.2021 17:54

Алиев и Эрдоган уверены в укреплении отношений между Азербайджаном и Турцией

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели в понедельник телефонный разговор.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Эрдоган выразил Алиеву соболезнования в связи с погибшими в Отечественной войне, поздравил в связи с победой азербайджанской армии во Второй Карабахской войне», - говорится.

Алиев, в свою очередь, высоко оценил политическую и моральную поддержку, оказанную Эрдоганом Азербайджану во время войны в Карабахе осенью 2020 года.

«Главы государств выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут и дальше развиваться и укрепляться во всех направлениях», - подчеркивается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]