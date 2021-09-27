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Оборона 27.09.2021 18:13

Баку и Анкара обсудили расширение ВТС и совместные военные учения

Министр обороны Закир Гасанов в понедельник принял делегацию во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дереном, на встрече обсуждались вопросы военного сотрудничества.

«Гасанов заявил, что Азербайджан с целью повышения своей военной мощи расширил сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической сфере (ВТС), военного образования. Все это стало одним из самых важных факторов, обеспечивших стабильность в регионе», - говорится в информации Минобороны Азербайджана.

Дерен, в свою очередь, подчеркнул важность развития совместной военной промышленности и обмена опытом между двумя странами.

«Стороны обсудили перспективы развития и основные направления азербайджано-турецкого военного сотрудничества, осуществили обмен мнениями о совместных учениях с участием различных видов войск, а также затронули другие вызывающие интерес вопросы», - подчеркивает ведомство.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]