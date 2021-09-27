Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9932 RUR   0.0234 GBR   2.3252 TRY   0.1917

Цена на нефть

24.09 $/bbl   WTI 73.98 0.68 Brent 78.09 0.84

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.09.2021 20:15

На Генассамблее ООН не выступят ни постпред Афганистана, ни талибы

Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай, назначенный еще предыдущим афганским правительством, в понедельник сообщил о решении отказаться от своего выступления на Генассамблее, передает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники.

По их данным, Исакзай уже уведомил ООН о своем решении, при этом он не стал объяснять причины. Другие СМИ также сообщают об отказе Исакзая выступить на ГА ООН.

Изначально планировалось, что постпред Афганистана выступит как раз в понедельник. Его имя было включено в официальный список лиц, выступающих на Генассамблее.

Таким образом, как отмечает агентство ЭФЭ, теперь на Генассамблее от имени Кабула никто не будет выступать - ни захватившие власть в Афганистане талибы (представители движения "Талибан", ни представители прежнего руководства страны.

Боевики движения "Талибан" в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ГЕНАССАМБЛЕЯ, АФГАНИСТАН


Похожие новости


Байрамов примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в сентябре Венесуэла готова одержать верх над введённой "самой опасной державой" США блокадой - Мадуро Президент Казахстана посетит США 23-25 сентября для участия в Генассамблее ООН Столтенберг на Генассамблее ООН встретится с главами нескольких государств Председатель Генассамблеи ООН считает, что организация должна пройти глубокий процесс реформ - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]