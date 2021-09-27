Blue Origin анонсировала на 12 октября второй суборбитальный полёт с космическими туристами на ракете New Shepard

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin анонсировала новый пилотируемый суборбитальный полёт четырёх туристов на ракете New Shepard, он планируется на 12 октября, сообщается на сайте компании в понедельник.
"Сегодня, Blue Origin анонсировала 18-ю миссию корабля New Shepard. Она состоится во вторник, 12 октября. На борту корабля полетят четрые астронавта, в их числе Крис Бошуайзен - бывший инженер NASA и сооснователь Planet Labs, а также Глен де Ври - заместитель председателя департамента здравоохранения в компании Dassault Systemes и сооснователь компании Medidata. Имена двух других астронавтов будут объявлены позже", - говорится в сообщении.
Предыдущий пилотируемый полёт ракеты произошёл 20 июля, в нём участвовал сам владелец компании - Джефф Безос.
Тогда компанию американскому предпринимателю составили его брат Марк, прождавшая своего полета 60 лет 82-летняя летчица Уолли Фанк (прошедшая подготовку для космического полета еще в 1960-х, но так и не полетевшая), а также 18-летний Оливер Дэемен, отправившийся вместо таинственного победителя аукциона Blue Origin на первый полет. Пассажир, купивший билет за $28 млн, решил принять участие в следующей миссии New Shepard.
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