Байден в понедельник получит третью дозу прививки от COVID-19

Президенту США Джо Байдену позже в понедельник сделают прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.
Первую дозу вакцины американский лидер получил 21 декабря 2020 года, вторую - 11 января этого года.
Байдену - 78 лет, он входит в категорию граждан, которые могут получить в США дополнительную дозу вакцины от коронавируса, отмечают местные СМИ.
Ожидается, что вакцинацию Байдена третьей дозой будут транслировать в прямом эфире.
На прошлой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) одобрили применение на территории страны дополнительной дозы вакцины Pfizer от COVID-19 для ряда категорий граждан. Согласно рекомендациям CDC, третью дозу смогут получить американцы старше 65 лет, постояльцы домов престарелых, а также лица в возрасте от 50 до 64 лет, если у них имеются серьезные заболевания. При этом после второй прививки должно пройти как минимум полгода.
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