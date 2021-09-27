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Байден в понедельник получит третью дозу прививки от COVID-19

Президенту США Джо Байдену позже в понедельник сделают прививку третьей дозой вакцины от коронавируса, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

Первую дозу вакцины американский лидер получил 21 декабря 2020 года, вторую - 11 января этого года.

Байдену - 78 лет, он входит в категорию граждан, которые могут получить в США дополнительную дозу вакцины от коронавируса, отмечают местные СМИ.

Ожидается, что вакцинацию Байдена третьей дозой будут транслировать в прямом эфире.

На прошлой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) одобрили применение на территории страны дополнительной дозы вакцины Pfizer от COVID-19 для ряда категорий граждан. Согласно рекомендациям CDC, третью дозу смогут получить американцы старше 65 лет, постояльцы домов престарелых, а также лица в возрасте от 50 до 64 лет, если у них имеются серьезные заболевания. При этом после второй прививки должно пройти как минимум полгода.

В США полную вакцинацию (двумя дозами) прошли 182 млн человек, что составляет около 55,6%

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РЕВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]