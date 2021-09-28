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28.09.2021 01:25

Бангкок и еще девять провинций Таиланда откроют для привитых от Covid-19 туристов после 1 ноября

Власти Таиланда планируют с 1 по 30 ноября разрешить иностранным туристам с прививкой от коронавируса въезжать без карантина в Бангкок и еще девять провинций, сообщает газета Bangkok Post.

Открываться провинции будут на тех же условиях, на которых летом произошло возобновление иностранного туризма на Пхукете. При этом для туристов будут доступны только специально обозначенные "туристические зоны", а не вся территория провинций. По плану властей Таиланда, это Краби и Пхангнга, Чиангмай, Хуахин, Паттайя, Ча-Ам, Бурирам, Ко Паям и другие места.

С 1 по 31 декабря планируется открыть еще 20 провинций, которые считаются привлекательными для туристов. Это Аюттая, Чианграй, Кхон Каен, Лампхун и другие. С 1 января правительство начнет открывать приграничные провинции.

Кроме того, с 1 октября постепенно начнут открываться ранее закрытые объекты в тех провинциях, куда уже въезжают иностранные туристы - например, пляжи Клонг Муанг и Туб Каек в Краби.

С 29 сентября также будет снята часть ограничений в "красных" провинциях, где действует наиболее жесткий режим. Постепенно здесь будут разрешать работу все большего числа развлекательных объектов - таких, как спа-центры, кинотеатры, спортплощадки, бизнес-центры.

Кроме того, для всех въезжающих в Таиланд с 1 октября сокращается срок обязательного карантина - до семи дней для привитых туристов и до 10 дней для туристов без прививки.

Таиланд с июля разрешил въезд иностранным туристам с прививками от Covid-19, одобренными ВОЗ, на Пхукет и Самуй. Проведя семь дней в этих регионах, туристы могут посетить и некоторые другие провинции. С 1 сентября в список вакцин, с которыми можно въезжать в разрешенные регионы Таиланда без карантина, был добавлен российский "Спутник V". При этом для въезда в страну, помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд, для которого требуется подтверждение оплаты отеля из одобренного правительством списка и предоплаты необходимого числа тестов.

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Тэги: ТАИЛАНД, ТУРИЗМ, ПРОВИНЦИИ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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