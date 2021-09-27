Первый замгоссекретаря США возглавит делегацию на переговорах с РФ в Женеве - госдеп

Делегацию США, которая проведет на этой неделе переговоры с РФ по стратегической стабильности, возглавит первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
"Замгоссекретаря Уэнди Шерман 29 сентября отправится в Женеву (Швейцария), Она будет возглавлять делегацию из представителей различных ведомств на переговорах 30 сентября с Россией по двустороннему диалогу о стратегической стабильности", - отмечается в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Также на переговорах будет присутствовать замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
Помимо Женевы, Шерман планирует в Швейцарии посетить Берн.
"Затем она отправится в Ташкент (Узбекистан). Там 4 октября она встретится с высокопоставленными местными чиновниками и представителями гражданского общества", - сообщает госдеп.
После этого первый замгоссекретаря 6 октября направится в Индию, а на 7-8 октября у нее запланирован визит в Пакистан.
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