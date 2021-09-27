Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9932 RUR   0.0234 GBR   2.3252 TRY   0.1917

Цена на нефть

27.09 $/bbl   WTI 75.45 1.47 Brent 79.53 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.09.2021 23:53

Первый замгоссекретаря США возглавит делегацию на переговорах с РФ в Женеве - госдеп

Делегацию США, которая проведет на этой неделе переговоры с РФ по стратегической стабильности, возглавит первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

"Замгоссекретаря Уэнди Шерман 29 сентября отправится в Женеву (Швейцария), Она будет возглавлять делегацию из представителей различных ведомств на переговорах 30 сентября с Россией по двустороннему диалогу о стратегической стабильности", - отмечается в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Также на переговорах будет присутствовать замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Помимо Женевы, Шерман планирует в Швейцарии посетить Берн.

"Затем она отправится в Ташкент (Узбекистан). Там 4 октября она встретится с высокопоставленными местными чиновниками и представителями гражданского общества", - сообщает госдеп.

После этого первый замгоссекретаря 6 октября направится в Индию, а на 7-8 октября у нее запланирован визит в Пакистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДЕП, РОССИЯ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Встреча в ООН глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Великобритании и Германии отменена Блинкен заявляет об обеспокоенности успехами талибов в боях в Афганистане Американский дипломат обсудит в Киеве и Варшаве "Северный поток 2" и противостояние России - госдеп США Замгоссекретаря США Шерман на следующей неделе отправится с визитом в Японию и Южную Корею - госдеп США предлагают до $10 млн за информацию о хакерах, атаковавших инфраструктуру США Госсекретарь США заявил о намерении США продолжать борьбу за права человека синьцзянских уйгуров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]