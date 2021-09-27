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Регион 27.09.2021 21:22

Огромное количество хакерских атак было на серверы ЦИК во время выборов, 50% из них происходили из США - Медведев

Приблизительно 50% совершенных в ходе выборов в Госдуму на серверы Центризбиркома хакерских атак было из США, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Во время проведения этих трехдневных выборов на серверы Центральной избирательной комиссии было совершено огромное количество атак. По данным министерства цифрового развития приблизительно 50% из этих атак происходило из США. Разве это не повод для того, чтобы начать разборку?", - сказал Медведев в интервью телеканалу RT.

По окончании голосования 19 сентября замглавы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил "Интерфаксу", что массовые кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт Центризбиркома России совершались практически в круглосуточном режиме, но системы защиты справились с ними.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ХАКЕРЫ, МЕДВЕДЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]