ЕС и Молдавия нацелены на усиление сотрудничества в сфере безопасности, обороны - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей и главой МИД Николаем Попеску в Брюсселе в понедельник заявил, что они договорились укреплять двустороннее сотрудничество.
"На сегодняшней встрече мы обсудили перспективы развития сотрудничества между ЕС и Молдавией... Мы также обсудили способ для продвижения сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - говорится в заявлении Борреля.
По его словам, они также договорились начать двусторонние консультации, чтобы "определить более конкретные сферы для дальнейшего сотрудничества".
Боррель приветствовал стремление Молдавии "сблизиться с ЕС" и указал на важность "амбициозной программы реформ" молдавского правительства.
Гутерриш надеется на продолжение прямого диалога между Азербайджаном и Арменией
Дипломаты из США обсудили проблему Карабаха с сопредседателями МГ ОБСЕ
Баку обсудил с Анкарой закупку новейшего турецкого вооружения
ENL продолжает работу по проекту завода СПГ в Хабаровском крае
Цены на нефть продолжают расти
Число заражений COVID-19 в мире превысило 232,3 млн - университет Хопкинса
Blackstone продает казино и отель в Лас-Вегасе за $5,65 млрд
Бангкок и еще девять провинций Таиланда откроют для привитых от Covid-19 туристов после 1 ноября
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Министр нефти Ирака посетил Бакинскую высшую школу нефти
Рамиз Мамедов: Вместе с народом Азербайджана мы с гордостью чтим память наших погибших солдат!
Bakcell и «ASAN Məktub» поздравили детей по случаю нового учебного года
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии