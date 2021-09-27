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ЕС и Молдавия нацелены на усиление сотрудничества в сфере безопасности, обороны - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей и главой МИД Николаем Попеску в Брюсселе в понедельник заявил, что они договорились укреплять двустороннее сотрудничество.

"На сегодняшней встрече мы обсудили перспективы развития сотрудничества между ЕС и Молдавией... Мы также обсудили способ для продвижения сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - говорится в заявлении Борреля.

По его словам, они также договорились начать двусторонние консультации, чтобы "определить более конкретные сферы для дальнейшего сотрудничества".

Боррель приветствовал стремление Молдавии "сблизиться с ЕС" и указал на важность "амбициозной программы реформ" молдавского правительства.

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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, МОЛДАВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]