Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против COVID-19

Президент США Джо Байден в понедельник получил так называемую бустерную - третью дозу вакцины против коронавируса.
"Я собираюсь получить свою бустерную дозу прямо здесь", - заявил он журналистам в Белом доме.
Затем медработник, работу которой американское телевидение показывало в прямом эфире, засучила рукав президенту США и сделала ему укол, пока он отвечал на вопросы журналистов.
Байден отметил, что "бустерные дозы важны, и нам важно, чтобы как можно больше людей вакцинировалось".
"Пожалуйста, поступите правильно. Получите дозу. Это может спасти вашу жизнь и жизни тех, кто вокруг вас. Это легко и бесплатно", - заявил он.
В сентябре американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний находящимся в условиях повышенного воздействия вируса.
Бустерная доза должна вводиться, по крайней мере, через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer.
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