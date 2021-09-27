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Дальнее зарубежье 27.09.2021 22:10

Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против COVID-19

Президент США Джо Байден в понедельник получил так называемую бустерную - третью дозу вакцины против коронавируса.

"Я собираюсь получить свою бустерную дозу прямо здесь", - заявил он журналистам в Белом доме.

Затем медработник, работу которой американское телевидение показывало в прямом эфире, засучила рукав президенту США и сделала ему укол, пока он отвечал на вопросы журналистов.

Байден отметил, что "бустерные дозы важны, и нам важно, чтобы как можно больше людей вакцинировалось".

"Пожалуйста, поступите правильно. Получите дозу. Это может спасти вашу жизнь и жизни тех, кто вокруг вас. Это легко и бесплатно", - заявил он.

В сентябре американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний находящимся в условиях повышенного воздействия вируса.

Бустерная доза должна вводиться, по крайней мере, через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ВАКЦИНА, ДОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]