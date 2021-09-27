Pfizer тестирует препарат, защищающий от заражения COVID-19

Базирующаяся в США фармацевтическая компания Pfizer в понедельник сообщила о начале фазы обширного тестирования перорального антивирусного препарата для предотвращения заражения коронавирусом в случае непосредственного контакта с заболевшим COVID-19.
"Pfizer сегодня объявила о начале второй фазы исследования для оценки нового перорального противовирусного PF-07321332, применяемого совместно с небольшой дозой препарата Ритонавир, для предотвращения заболевания COVID-19", - говорится в пресс-релизе компании.
На данном этапе под наблюдением специалистов будут тестировать препарат на 2,6 тыс. человек, некоторые из которых получат плацебо.
"Мы считаем, что борьба против вируса требует эффективного лечения для тех, кто контактирует или попал под воздействие вируса... В случае успешного испытания, мы считаем, что терапия может помочь останавливать вирус на раннем этапе - возможно, предотвращать симптоматическое течение болезни", - сказал один из ведущих ученых компании Pfizer Майкл Долстен.
Ритонавир, который специалисты используют для борьбы против COVID-19, обычно применяется в сочетании с другими препаратами для лечения ВИЧ-инфекции.
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