Дипломаты из США обсудили проблему Карабаха с сопредседателями МГ ОБСЕ

Американские дипломаты в понедельник провели встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы обсудить тему Карабаха и отношения Армении и Азербайджана, говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.

"Первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган и старший директор Совета национальной безопасности по делам Европы Аманда Слоут 27 сентября провели встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Стефаном Висконти из Франции, Эндрю Шофером из США и Игорем Ховаевым из России, а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком", - говорится в заявлении Госдепа.

Они "обсудили успешное содействие в проведении первой с ноября 2020 года совместной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая состоялась на прошлой неделе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН", отмечается в документе.

В день годовщины возобновления боевых действий в Карабахе они "выразили соболезнования в связи с гибелью людей с обеих сторон".

"Они подчеркнули, что только всеобъемлющая резолюция, в которой рассматриваются все нерешенные вопросы, сможет нормализовать отношения между двумя странами и позволить народам этого региона жить вместе в мире", - отмечается в заявлении.

Также Хоган и Слоут приветствовали усилия сопредседателей МГ ОБСЕ и "решимость Армении и Азербайджана возобновить мирный процесс посредством прямого диалога".

"Они заявили о приверженности Соединенных Штатов продолжению работы с другими странами-сопредседателями, чтобы помочь Армении и Азербайджану решить все нерешенные вопросы, связанные с Нагорно-Карабахским конфликтом или возникшие из-за него, в том числе в отношении задержанных людей, пропавших без вести и усилия по гуманитарному разминированию", - подчеркивается в заявлении госдепа.