Гутерриш надеется на продолжение прямого диалога между Азербайджаном и Арменией

Генсек ООН Антониу Гутерриш надеется, что Азербайджан и Армения продолжат диалог после встречи глав МИД двух стран на «полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН.

"Генеральный секретарь приветствует возобновление прямого диалога на уровне министров спустя год после конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него и надеется, что эти усилия продолжатся и станут частью более широкого диалога по урегулированию остающихся вопросов и достижению устойчивого мирного урегулирования", говорится в распространенном в понедельник заявлении офиса генерального секретаря.

Гутерриш, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», подтвердил свою полную поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом направлении.

Генсек ООН призвал сосредоточить внимание на продвижении мира и сотрудничества на всех уровнях на благо населения в регионе. «ООН готова поддержать такие усилия посредством своей постоянной гуманитарной деятельности, восстановления, развития и миростроительства», - подчеркивается в заявлении.

А.Азизов