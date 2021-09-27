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Карабах 27.09.2021 23:06

Гутерриш надеется на продолжение прямого диалога между Азербайджаном и Арменией

Генсек ООН Антониу Гутерриш надеется, что Азербайджан и Армения продолжат диалог после встречи глав МИД двух стран на «полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН.

"Генеральный секретарь приветствует возобновление прямого диалога на уровне министров спустя год после конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него и надеется, что эти усилия продолжатся и станут частью более широкого диалога по урегулированию остающихся вопросов и достижению устойчивого мирного урегулирования", говорится в распространенном в понедельник заявлении офиса генерального секретаря.

Гутерриш, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», подтвердил свою полную поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом направлении.

Генсек ООН призвал сосредоточить внимание на продвижении мира и сотрудничества на всех уровнях на благо населения в регионе. «ООН готова поддержать такие усилия посредством своей постоянной гуманитарной деятельности, восстановления, развития и миростроительства», - подчеркивается в заявлении.

А.Азизов

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Тэги: ГУТЕРРИШ, КАРАБАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]