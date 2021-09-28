Министр обороны США заявил о поддержке действий Франции в африканском регионе Сахель - Пентагон

Министр обороны Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Франции Флоранс Парли обсудил ситуацию в африканском регионе Сахель и подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают действия Парижа.

"Министр Остин высоко оценил лидерство Франции в борьбе с терроризмом в регионе и заверил ее (Парли - ИФ) в неизменной поддержке Соединенными Штатами этой важной миссии", - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

В нем отмечается, что стороны "договорились продолжить регулярные консультации по ситуации в Сахеле".

Сахель - обширный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.