Число заражений COVID-19 в мире превысило 232,3 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составляет 232 млн 316 тыс. 272, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 умерли 4 млн 756 тыс. 221 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 млн 116 тыс. 432 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 690 тыс. 426.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 678 тыс. 786. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 447 тыс. 194 человек.
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 366 тыс. 395 заболевших. Скончались 594 тыс. 653 человека.
За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 122 млн 919 тыс. 419 доз вакцины против коронавируса.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 611,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 127 человек, в Индии - 320, Бразилии - 2 тыс. 773.
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