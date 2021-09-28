Госдеп США осудил очередной ракетный пуск Северной Кореи, призвав к диалогу

Госдепартамент США заявил в понедельник, что осуждает пуск Северной Кореей ракеты, одновременно призвав Пхеньян к диалогу.

"Соединенные Штаты осуждают запуск ракеты КНДР", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что "этот пуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества".

"Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу в отношениях с КНДР, и призываем ее к диалогу", подчеркнул госдеп.

В то же время, американские военные США заявили, что проведенный КНДР ракетный пуск не угрожает безопасности Соединенных Штатов. Они продолжат следить за ситуацией.

Как сообщили южнокорейские военные, Северная Корея осуществила во вторник пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря.