Цены на нефть продолжают расти

Нефть продолжает дорожать, цена Brent преодолела во вторник отметку в $80 за баррель впервые с октября 2018 года на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Поддержку рынку оказывает нехватка природного газа в некоторых странах мира, в результате которой цены этот природный ресурс подскочили до рекордных уровней, отмечают эксперты CBA. В таких условиях потребители стремятся переключиться с использования дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

Этот фактор повысит спрос на нефть на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) предстоящей зимой, полагают эксперты Vitol Group. Аналогичный прогноз дают и аналитики CBA.

"Цены на нефть и природный газ, вероятно, продолжат подниматься в ближайшие месяцы, поскольку фундаментальные рыночные факторы явным образом говорят в поддержку "бычьего" тренда в данный момент", - отмечает автор Sevens Report Research Тайлен Ричи. "Технические индикаторы также указывают на рост цен в среднесрочной перспективе", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 во вторник составляет $80,16 за баррель, что на $0,63 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,44 (1,8%) - до $79,53 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,1 за баррель, что на $0,65 (0,86%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,47 (2%) - до $75,45 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в понедельник на максимумах с октября 2018 года.