Власти и оппозиция заявили о прогрессе на переговорах по преодолению разногласий

В ходе состоявшегося в Мексике при посредничестве Норвегии третьего раунда переговоров по преодолению разногласий между правительством Венесуэлы и оппозицией сторонам удалось достичь определенного прогресса, сообщают СМИ.

"Позиции двух сторон сблизились в поисках решений проблем в социальных, экономических и политических вопросах", - цитируют СМИ заявление, которое по итогам переговоров огласил норвежский посредник Даг Найландер.

Вместе с тем, участники переговоров не разгласили, по каким конкретно направлениям был достигнут прогресс, сообщив, тем не менее, о создании механизма консультаций с "национальными и международными политическими и социальными субъектами" для поддержки переговоров.

Каракас настаивает на смягчении западных санкций, в то время как оппозиция во главе с объявившим себя президентом страны Хуаном Гуайдо добивается гарантий честных региональных выборов в ноябре.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения итоги переговоров "еще одним успешным шагом".