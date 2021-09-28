Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9932 RUR   0.0234 GBR   2.3252 TRY   0.1917

Цена на нефть

27.09 $/bbl   WTI 75.45 1.47 Brent 79.53 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.09.2021 09:56

Власти и оппозиция заявили о прогрессе на переговорах по преодолению разногласий

В ходе состоявшегося в Мексике при посредничестве Норвегии третьего раунда переговоров по преодолению разногласий между правительством Венесуэлы и оппозицией сторонам удалось достичь определенного прогресса, сообщают СМИ.

"Позиции двух сторон сблизились в поисках решений проблем в социальных, экономических и политических вопросах", - цитируют СМИ заявление, которое по итогам переговоров огласил норвежский посредник Даг Найландер.

Вместе с тем, участники переговоров не разгласили, по каким конкретно направлениям был достигнут прогресс, сообщив, тем не менее, о создании механизма консультаций с "национальными и международными политическими и социальными субъектами" для поддержки переговоров.

Каракас настаивает на смягчении западных санкций, в то время как оппозиция во главе с объявившим себя президентом страны Хуаном Гуайдо добивается гарантий честных региональных выборов в ноябре.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения итоги переговоров "еще одним успешным шагом".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]