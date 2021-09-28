Власти и оппозиция заявили о прогрессе на переговорах по преодолению разногласий

В ходе состоявшегося в Мексике при посредничестве Норвегии третьего раунда переговоров по преодолению разногласий между правительством Венесуэлы и оппозицией сторонам удалось достичь определенного прогресса, сообщают СМИ.
"Позиции двух сторон сблизились в поисках решений проблем в социальных, экономических и политических вопросах", - цитируют СМИ заявление, которое по итогам переговоров огласил норвежский посредник Даг Найландер.
Вместе с тем, участники переговоров не разгласили, по каким конкретно направлениям был достигнут прогресс, сообщив, тем не менее, о создании механизма консультаций с "национальными и международными политическими и социальными субъектами" для поддержки переговоров.
Каракас настаивает на смягчении западных санкций, в то время как оппозиция во главе с объявившим себя президентом страны Хуаном Гуайдо добивается гарантий честных региональных выборов в ноябре.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения итоги переговоров "еще одним успешным шагом".
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