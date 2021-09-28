Украина обещает ответить на удар Венгрии в виде нового контракта с Газпромом

Венгрия нанесла удар по двусторонним отношениям с Украиной, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России, Киев будет отвечать на этот удар соответствующе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Он отметил, что заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было пройти при сопредседательстве глав МИД двух стран 29-30 сентября, было отменено еще до подписания соглашения Венгрии и РФ.

"Мы знали, что уже летит туда российская делегация, что это соглашение будет подписано. И они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции. Это не будет только политический шаг - отмена заседания комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации", - подчеркнул глава МИД Украины.

"Они (Венгрия - ИФ) ведут другую игру, и эта игра заключается в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и в отношениях с Россией. Но эта игра не может длиться вечно, в конце концов она заходит в точку конфликта", - считает министр.

Как сообщалось, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" 27 сентября 2021 года в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

Власти Украины выразили недоумение и разочарование решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" и намерены обратится в Европейскую комиссию относительно оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

"Газпром" в 2020 году поставил в Венгрию 8,637 млрд куб. м газа, в 2019-м - 10,522 млрд куб. м. В первом полугодии 2021 года поставки выросли на 5% - до 3,909 млрд куб. м.

Сейчас основной объем поставок российского газа в Венгрию идет через компанию Panrusgaz (СП "Газпрома" и венгерского энерготрейдера MVM). В 1996 году были подписаны два долгосрочных контракта на поставку природного газа в Венгрию между ООО "Газпром экспорт" и Panrusgaz на период до 2015 года, затем они были пролонгированы до 2021 года. В рамках этих контрактов поставки ведутся по двум направлениям - через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.

Кроме того, с октября 2018 года "Газпром экспорт" осуществляет поставки газа в Венгрию через дочернюю компанию WIEE Hungary Kft на основании краткосрочных контрактов. Также для обеспечения дополнительных поставок газа в Венгрию в 2019 г. были заключены краткосрочные контракты с компанией MET International AG.