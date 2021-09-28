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Дальнее зарубежье 28.09.2021 13:08

Токио выразил протест Сеулу из-за решения продать южнокорейские активы японской Mitsubishi

Токио выразил протест Сеулу в отношении постановления южнокорейского суда продать местные активы японской компании Mitsubishi Heavy Industries, Ltd для выплаты компенсаций тем, чей принудительный труд японцы использовали в период войны, сообщают японские СМИ со ссылкой на главу МИД Тосимицу Мотэги.

"Мы решительно призываем южнокорейскую сторону изыскать пути решения проблемы, в том числе исправить сложившуюся ситуацию, при которой страна нарушает международное законодательство", - приводят СМИ слова Мотэги.

Мотэги назвал "крайне прискорбным" решение южнокорейского суда. По его словам, японское правительство заявило протест, требуя, чтобы правительство Южной Кореи незамедлительно дало надлежащий ответ.

Южнокорейское издание "Чосон ильбо" напоминает, что окружной суд накануне вынес решение о продаже активов японской Mitsubishi Heavy Industries Ltd., которые ранее были изъяты в пользу бывших истцов в качестве компенсации в иске против компании о принудительном труде в военное время.

В Mitsubishi Heavy Industries также назвали решение суда "крайне прискорбным" и повторили позицию Японии о том, что все претензии Южной Кореи были урегулированы соглашением 1965 года, в соответствии с которым Токио предоставлял Сеулу гранты и кредиты.

Как отмечается, это первый раз, когда южнокорейский суд постановил продать активы японской компании. Если активы ликвидируют, это, скорее всего, ухудшит отношения с Японией.

Верховный суд в Южной Корее в 2018 году удовлетворил два иска от бывших рабочих заводов компании Mitsubishi. По словам истцов, им обещали возможность учиться и зарабатывать деньги, но вместо этого их отправили работать на заводы компании в Японии во время войны. Так, Верховный суд обязал компанию выплатить истцам компенсацию за труд.

Тогда Токио опротестовал это решение как идущее против соглашения 1965 года, в котором говорится, что вопрос решен "окончательно и бесповоротно".

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЮЖКОРЕЯ, КОМПАНИЯ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]