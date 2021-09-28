Пять кораблей НАТО вошли в территориальные воды Грузии

Пять кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) во вторник вошли в территориальные воды Грузии, сообщает пресс-служба департамента береговой охраны пограничной полиции МВД республики.

По данным пресс-службы, в составе группы находятся корабли военно-морских сил Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

"Визит кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) подтверждает поддержку Североатлантическим альянсом курса Грузии в сторону вступления в НАТО. Тесное сотрудничество Грузии с НАТО укрепляет безопасность Черного моря и способствует стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках визита корабли НАТО проведут совместные с департаментом Береговой охраны Грузии учения.

Это второй визит группы натовских кораблей в Грузию в 2021 году.