IFC, ЕБРР, ЕАБР и DEG профинансируют модернизацию аэропорта Алма-Аты на $450 млн

Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Евразийский банк развития (ЕАБР) и германская корпорация инвестиций и развития (DEG) профинансируют модернизацию международного аэропорта Алма-Аты, сообщает пресс-служба IFC.
"IFC является организатором пакета финансирования в размере $450 млн, которое предоставляется владельцам аэропорта - консорциуму, возглавляемому турецким холдингом TAV Airports. Финансирование будет направлено на строительство нового международного терминала в аэропорту, который является наиболее загруженным транспортным узлом в Центральной Азии. (. . .) Ожидается, что это поможет укрепить транспортную связанность и экономическую конкурентоспособность Казахстана, формируя потенциал для более активного восстановления страны после пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Пакет включает кредит со стороны IFC в размере $150 млн, еще $72,2 млн будут предоставлены в рамках программы корпорации по совместному кредитованию Managed Co-Lending Portfolio Program (MCPP).
ЕБРР также предоставит кредит в размере $150 млн.
Кроме того, IFC и ЕБРР совместно привлекли параллельные заемные средства DEG и Евразийского банка развития на общую сумму $77,8 млн, говорится в сообщении.
Как сообщалось, в 2020 году аэропорт обслужил 3,7 млн пассажиров, что в 1,8 раза меньше, чем в 2019 году.
В конце апреля 2021 года консорциум TAV Airports Holding и Казахстанского инфраструктурного фонда, управляемого VPE Capital, закрыл сделку по покупке аэропорта Алма-Аты у голландской Venus Airport Investments B.V. TAV стал собственником 85% акций аэропорта (и связанных с ним предприятий топливообеспечения и общественного питания), а Казахстанский инфраструктурный фонд, инвестором которого выступает Kazyna Capital Management, владеет оставшимися 15% акций.
Ранее согласованная цена покупки в размере $415 млн была снижена до $365 млн с учетом падения трафика из-за пандемии. В зависимости от восстановления трафика до уровня, предшествующего пандемии, консорциум выплатит дополнительные $50 млн в ближайшие годы.
TAV инвестирует около $200 млн в строительство нового международного терминала, который удвоит пропускную способность аэропорта - до более чем 14 млн пассажиров в год. Инвестиции планируется вложить менее чем за три года.
Ожидалось, что 50% суммы сделки и 100% инвестиций в новый терминал будет финансироваться за счет кредитных средств IFC и ЕБРР.
Аэропорт Алма-Аты, крупнейший в Казахстане, стал 15 аэропортом в портфеле турецкого холдинга. TAV на территории бывшего СССР также управляет аэропортом столицы Латвии - Риги. Кроме того, под управлением TAV находятся аэропорты Стамбула, Анкары, Измира, Анталии, Бодрума, Скопье, Загреба, Медины и ряд других.
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