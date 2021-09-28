Греция закупит у Франции три фрегата в рамках укрепления стратегического партнерства - Макрон

Греция приобретет у Франции три фрегата в рамках расширения стратегического партнерства Парижа и Афин, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.
"(Эта сделка - ИФ) отмечает отважный первый шаг по направлению к стратегической автономии Европы", - цитируют французские СМИ слова президента, сказанные им в Елисейском дворце на церемонии подписания сделки с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Макрон назвал это решение Греции "знаком доверия" к французской оборонной индустрии на фоне конкуренции со стороны американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin.
"Сегодня - исторический день для Греции и Франции. Мы приняли решение поднять на новый уровень наше оборонное сотрудничество", - заявил в свою очередь Мицотакис.
Он отметил, что это решение предусматривает "взаимную поддержку" и "совместные действия на всех уровнях", но финансовые подробности раскрывать не стал. При этом он напомнил о помощи Парижа Греции "в тяжелое время лета 2020 года"; СМИ уточняют, что таким образом Мицотакис напомнил о территориальных проблемах между Грецией и Турцией в Эгейском море.
В то же время Мицотакис подчеркнул, что договоренности Афин с Парижем не противоречат обсуждаемому Грецией и США соглашению в сфере обороны.
Также Макрон затронул тему созданного США, Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Французский президент отметил, что AUKUS не повлияет на стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.
"У нас в этом регионе - миллион сограждан, и там развернуты более 8 тыс. солдат", - напомнил Макрон.
Он подтвердил, что посол Франции, отозванный на фоне проблем из-за создания AUKUS, возвращается в Вашингтон. Макрон добавил, что "европейцы должны прекратить быть наивными" в сфере геополитической конкуренции в мире.
Ранее в сентябре президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомных подводных лодок для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд.
Это вызвало резкую негативную реакцию Франции, которую поддержал Евросоюз.
После объявления о соглашении Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры.
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