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Дальнее зарубежье 28.09.2021 14:34

Греция закупит у Франции три фрегата в рамках укрепления стратегического партнерства - Макрон

Греция приобретет у Франции три фрегата в рамках расширения стратегического партнерства Парижа и Афин, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"(Эта сделка - ИФ) отмечает отважный первый шаг по направлению к стратегической автономии Европы", - цитируют французские СМИ слова президента, сказанные им в Елисейском дворце на церемонии подписания сделки с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Макрон назвал это решение Греции "знаком доверия" к французской оборонной индустрии на фоне конкуренции со стороны американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin.

"Сегодня - исторический день для Греции и Франции. Мы приняли решение поднять на новый уровень наше оборонное сотрудничество", - заявил в свою очередь Мицотакис.

Он отметил, что это решение предусматривает "взаимную поддержку" и "совместные действия на всех уровнях", но финансовые подробности раскрывать не стал. При этом он напомнил о помощи Парижа Греции "в тяжелое время лета 2020 года"; СМИ уточняют, что таким образом Мицотакис напомнил о территориальных проблемах между Грецией и Турцией в Эгейском море.

В то же время Мицотакис подчеркнул, что договоренности Афин с Парижем не противоречат обсуждаемому Грецией и США соглашению в сфере обороны.

Также Макрон затронул тему созданного США, Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Французский президент отметил, что AUKUS не повлияет на стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.

"У нас в этом регионе - миллион сограждан, и там развернуты более 8 тыс. солдат", - напомнил Макрон.

Он подтвердил, что посол Франции, отозванный на фоне проблем из-за создания AUKUS, возвращается в Вашингтон. Макрон добавил, что "европейцы должны прекратить быть наивными" в сфере геополитической конкуренции в мире.

Ранее в сентябре президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомных подводных лодок для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на сумму, по различным данным, от $60 млрд до $90 млрд.

Это вызвало резкую негативную реакцию Франции, которую поддержал Евросоюз.

После объявления о соглашении Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]