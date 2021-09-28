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Дальнее зарубежье 28.09.2021 14:45

В Индии отмечают самую низкую за последние полгода суточную смертность среди больных COVID-19

В Индии зафиксировали самый низкий с марта суточный прирост летальных исходов среди людей с коронавирусом COVID-19 - скончались менее 200 человек, сообщает издание Times of India со ссылкой на данные индийского Минздрава.

Согласно официальным данным, за последние 24 часа зарегистрировали 179 случаев смерти инфицированных. Последний раз менее 200 летальных исходов за сутки фиксировали в марте, затем показатель смертности начал стремительно расти и в мае превысил 5 тыс.

Кроме того, за истекшие сутки выявили 18 795 новых заражений COVID-19, что также является самым низким приростом с начала марта.

Индия занимает второе место в мире по числу заражений коронавирусом и третье - по смертности вследствие заражения COVID-19. Так, в Индии с начала пандемии выявили свыше 33,6 млн случаев COVID-19, более 447 тыс. инфицированных скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, СМЕРТНОСТЬ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]