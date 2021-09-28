Нацбанк Украины обсуждает с МВФ продление программы stand by на 6-9 месяцев

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает на продление программы Киева с Международным валютным фондом (МВФ) stand by на 6-9 месяцев, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
"Текущая программа завершается 8 декабря этого года и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на шесть-девять месяцев", - сказал Шевченко в интервью интернет-порталу LB.ua.
По его словам, указанный срок обусловлен технической необходимостью, так как именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой обзоры.
"Уже сейчас, договариваясь о продлении текущей программы, Украине нужно садиться за стол переговоров с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие три-пять лет", - добавил глава НБУ.
Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре обзора выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
Украина, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ожидает $750 млн второго транша кредита МВФ в конце ноября - начале декабря. Фонд сроки выделения средств не называет.
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