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АПК 28.09.2021 13:34

Казахстан возобновил отгрузку зерна и муки в Афганистан - Минсельхоз

У бизнес-партнеров Казахстана и Афганистана налажены устойчивые отношения, договариваться на правительственном уровне об экспорте зерна и муки в эту страну пока преждевременно, сообщил директор департамента министерства сельского хозяйства Азат Султанов.

"Договариваться на правительственном уровне пока преждевременно, потому что у бизнес-партнеров Афганистана и Казахстана устойчивые отношения. Отгрузка сейчас идет. Отгружено 199 тыс. тонн муки и 33 тыс. тонн зерна", - сказал он на брифинге во вторник.

Он подчеркнул, что в настоящее время отгрузка зерна и муки в Афганистан возобновлена.

"Афганистан у нас является основным рынком и по зерну и муке, нашим стратегическим партнером. Из-за последних политических событий в этой стране были приостановки по отгрузке зерна и муки. В настоящее время по информации бизнеса и перевозчиков проблемные вопросы сняты - по оплате и возвратности вагонов. Проблем по отгрузке нет", - добавил он.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщал, что в 2021-2022 маркетинговому году Казахстан намерен продолжить поставки муки и пшеницы в Афганистан.

В Минсельхозе сообщали, что экспортный потенциал в новом сельхозгоду оценивается в 6,5-7 млн тонн зерновых.

Ранее официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов предполагал, что сохранения экспорта зерна и муки в Афганистан из-за политической ситуации в данной стране "под большим вопросом".

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Тэги: КАЗАХСТАН, АФГАНИСТАН, ЗЕРНО, ОТГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]