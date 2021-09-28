Казахстан возобновил отгрузку зерна и муки в Афганистан - Минсельхоз

У бизнес-партнеров Казахстана и Афганистана налажены устойчивые отношения, договариваться на правительственном уровне об экспорте зерна и муки в эту страну пока преждевременно, сообщил директор департамента министерства сельского хозяйства Азат Султанов.

"Договариваться на правительственном уровне пока преждевременно, потому что у бизнес-партнеров Афганистана и Казахстана устойчивые отношения. Отгрузка сейчас идет. Отгружено 199 тыс. тонн муки и 33 тыс. тонн зерна", - сказал он на брифинге во вторник.

Он подчеркнул, что в настоящее время отгрузка зерна и муки в Афганистан возобновлена.

"Афганистан у нас является основным рынком и по зерну и муке, нашим стратегическим партнером. Из-за последних политических событий в этой стране были приостановки по отгрузке зерна и муки. В настоящее время по информации бизнеса и перевозчиков проблемные вопросы сняты - по оплате и возвратности вагонов. Проблем по отгрузке нет", - добавил он.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщал, что в 2021-2022 маркетинговому году Казахстан намерен продолжить поставки муки и пшеницы в Афганистан.

В Минсельхозе сообщали, что экспортный потенциал в новом сельхозгоду оценивается в 6,5-7 млн тонн зерновых.

Ранее официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов предполагал, что сохранения экспорта зерна и муки в Афганистан из-за политической ситуации в данной стране "под большим вопросом".