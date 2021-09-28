Контракт РФ и Венгрии по поставкам газа в обход Украины не нарушает нормы международной торговли - Песков

Контракт между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что другие страны, в том числе Украина, не могут вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

Песков также прокомментировал критику со стороны Киева из-за заключения этого контракта.

"Подобная реакция не требует каких-либо ответных действий", - сказал он.

Песков подчеркнул, что "российская сторона была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента".