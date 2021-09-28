Джонсон приказал военным быть готовыми оказать помощь в поставках топлива на британские АЗС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе правительственного совещания накануне распорядился, чтобы британская армия была готова содействовать поставкам топлива на британские АЗС, сообщает издание The Guardian.

По данным газеты, хотя министры обсуждали планы немедленно мобилизовать военных для этой задачи, в итоге власти решили повременить с данной мерой.

Ранее Британия столкнулась с нехваткой водителей бензовозов: многие покинули страну после Brexit, а получение водительских затруднений оказалось затруднено из-за пандемии коронавируса. В результате в стране наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на поставках продовольствия в магазины, на работе учителей и врачей.

Однако в британской топливной индустрии утверждают, что настоящая причина проблем состоит в панической скупке топлива потребителями, а не в его действительной нехватке. Компании BP, Shell и Esso в совместном заявлении заверили, что на британских предприятиях топлива достаточно, и компании работают с тесной координации с правительством для урегулирования кризиса.

"У Соединенного Королевства по-прежнему большие запасы топлива. Однако нам известно проблемах с поставками на АЗС, и мы в приоритетном порядке предпринимаем шаги для облегчения (ситуации - ИФ). Размещение при необходимости военного персонала даст дополнительные мощности каналам поставок - в качестве временной меры для облегчения давления, вызванного ростом спроса на топливо на местах", - заявил в свою очередь министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг.

Между тем лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер обвинил Джонсона в том, что он дал ситуации выйти из-под контроля, хотя топливная индустрия месяцами предупреждала его об опасности.

По информации The Guardian, цены на бензин на бензоколонках Британии теперь достигли максимума за восемь лет.

Накануне газета отмечала, что план "Operation Escalin" с привлечением к поставкам топлива британских военных был разработан, еще когда Британия готовилась к возможности "жесткого" Brexit - выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем. Согласно плану, сотни солдат должны будут привлечены к перевозке на бензовозах топлива на АЗС. Однако, по данным The Guardian, для реализации плана в полную силу потребуется срок вплоть до трех недель.