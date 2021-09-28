Джонсон приказал военным быть готовыми оказать помощь в поставках топлива на британские АЗС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе правительственного совещания накануне распорядился, чтобы британская армия была готова содействовать поставкам топлива на британские АЗС, сообщает издание The Guardian.
По данным газеты, хотя министры обсуждали планы немедленно мобилизовать военных для этой задачи, в итоге власти решили повременить с данной мерой.
Ранее Британия столкнулась с нехваткой водителей бензовозов: многие покинули страну после Brexit, а получение водительских затруднений оказалось затруднено из-за пандемии коронавируса. В результате в стране наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на поставках продовольствия в магазины, на работе учителей и врачей.
Однако в британской топливной индустрии утверждают, что настоящая причина проблем состоит в панической скупке топлива потребителями, а не в его действительной нехватке. Компании BP, Shell и Esso в совместном заявлении заверили, что на британских предприятиях топлива достаточно, и компании работают с тесной координации с правительством для урегулирования кризиса.
"У Соединенного Королевства по-прежнему большие запасы топлива. Однако нам известно проблемах с поставками на АЗС, и мы в приоритетном порядке предпринимаем шаги для облегчения (ситуации - ИФ). Размещение при необходимости военного персонала даст дополнительные мощности каналам поставок - в качестве временной меры для облегчения давления, вызванного ростом спроса на топливо на местах", - заявил в свою очередь министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг.
Между тем лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер обвинил Джонсона в том, что он дал ситуации выйти из-под контроля, хотя топливная индустрия месяцами предупреждала его об опасности.
По информации The Guardian, цены на бензин на бензоколонках Британии теперь достигли максимума за восемь лет.
Накануне газета отмечала, что план "Operation Escalin" с привлечением к поставкам топлива британских военных был разработан, еще когда Британия готовилась к возможности "жесткого" Brexit - выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем. Согласно плану, сотни солдат должны будут привлечены к перевозке на бензовозах топлива на АЗС. Однако, по данным The Guardian, для реализации плана в полную силу потребуется срок вплоть до трех недель.
Баку и София обсудили развитие гуманитарных связей
ЮНЕСКО осуждала варварства ИГИЛ, но закрывает глаза на вандализм армян в Карабахе – VMedia
Гутерриш надеется на продолжение прямого диалога между Азербайджаном и Арменией
Взрыв прогремел в жилом доме в Гетеборге, более 20 человек пострадали
Число заражений COVID-19 в мире превысило 232,3 млн - университет Хопкинса
Blackstone продает казино и отель в Лас-Вегасе за $5,65 млрд
Коммунисты выиграли выборы во втором по величине городе Австрии
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
В Индии отмечают самую низкую за последние полгода суточную смертность среди больных COVID-19
Греция закупит у Франции три фрегата в рамках укрепления стратегического партнерства - Макрон
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
У Glensol важное достижение: компания стала производителем запасных частей
Банк Республика представил новый NeoKart со множеством преимуществ!
ВТБ (Азербайджан) и Mastercard запустили совместную акцию с индивидуальным кешбэком
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии