Посол США в Казахстане надеется, что вакцина Спутник V будет одобрена ВОЗ

Посол США в Казахстане Уильям Мозер выразил надежду на то, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" получит одобрение Всемирной организации здравоохранения.

"Я хочу, я надеюсь, что "Спутник V" получит, конечно, одобрение ВОЗ, потому что это очень важный шаг для того, чтобы гарантировать безопасность и эффективность этой вакцины. Я думаю, что это правильный путь, чтобы действительно искать одобрение этой вакцины", - сказал Мозер во вторник на пресс-конференции.

Дипломат не стал комментировать возможный запрет въезда в США граждан, привитых "Спутник V". "Я получил инструкцию от госдепартамента, в ней говорится, что лучше не комментировать сейчас это, потому что все решения относительно этой политики пока не приняты в Вашингтоне", - сказал дипломат, который завершает дипломатическую миссию в Казахстане.