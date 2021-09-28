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СНГ 28.09.2021 19:03

Посол США в Казахстане надеется, что вакцина Спутник V будет одобрена ВОЗ

Посол США в Казахстане Уильям Мозер выразил надежду на то, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" получит одобрение Всемирной организации здравоохранения.

"Я хочу, я надеюсь, что "Спутник V" получит, конечно, одобрение ВОЗ, потому что это очень важный шаг для того, чтобы гарантировать безопасность и эффективность этой вакцины. Я думаю, что это правильный путь, чтобы действительно искать одобрение этой вакцины", - сказал Мозер во вторник на пресс-конференции.

Дипломат не стал комментировать возможный запрет въезда в США граждан, привитых "Спутник V". "Я получил инструкцию от госдепартамента, в ней говорится, что лучше не комментировать сейчас это, потому что все решения относительно этой политики пока не приняты в Вашингтоне", - сказал дипломат, который завершает дипломатическую миссию в Казахстане.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]