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28.09.2021 15:32

Коммунисты выиграли выборы во втором по величине городе Австрии

Кандидат от Коммунистической партии Австрии KPO Эльке Кар выиграла выборы во втором по величине городе страны Граце и станет бургомистром, консервативная Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца проиграла, сообщает телеканал ORF.

На прошедших 26 сентября выборах в городской совет коммунисты получили 28,84%, обогнав консерваторов (25,91%) и "Зеленых" (17,32%). Теперь Кар хочет вести переговоры с "Зелеными" о возможной коалиции.

До этого городом 18 лет руководила Австрийская народная партия во главе с бургомистром Зигфридом Наглем.

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Тэги: АВСТРИЯ, ГРАЦ, КОММУНИСТЫ, ПОБЕДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]