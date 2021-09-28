Коммунисты выиграли выборы во втором по величине городе Австрии

Кандидат от Коммунистической партии Австрии KPO Эльке Кар выиграла выборы во втором по величине городе страны Граце и станет бургомистром, консервативная Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца проиграла, сообщает телеканал ORF.

На прошедших 26 сентября выборах в городской совет коммунисты получили 28,84%, обогнав консерваторов (25,91%) и "Зеленых" (17,32%). Теперь Кар хочет вести переговоры с "Зелеными" о возможной коалиции.

До этого городом 18 лет руководила Австрийская народная партия во главе с бургомистром Зигфридом Наглем.