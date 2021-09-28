Военные приведены в готовность, чтобы помочь в поставках топлива на британские АЗС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился, чтобы британская армия была готова содействовать поставкам топлива на АЗС, сообщила во вторник The Guardian.

По данным газеты, министры накануне обсуждали планы немедленно мобилизовать военных для этой задачи, в итоге власти решили повременить с этой мерой.

Великобритания столкнулась с нехваткой водителей бензовозов: многие покинули страну после Brexit, а получение водительских удостоверений оказалось затруднено из-за пандемии коронавируса. В результате в стране наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на поставках продовольствия в магазины, работе учителей и врачей.

В местной топливной индустрии утверждают, что настоящая причина проблем кроется в панической скупке топлива потребителями, а не в его нехватке. BP, Shell и Esso в совместном заявлении заверили, что на британских предприятиях топлива достаточно, и компании работают в тесной координации с правительством.

"У Соединенного Королевства по-прежнему большие запасы топлива. Однако нам известно проблемах с поставками на АЗС, и мы в приоритетном порядке предпринимаем шаги для улучшения (ситуации - ИФ). Размещение при необходимости военного персонала даст дополнительные мощности каналам поставок - в качестве временной меры для облегчения давления, вызванного ростом спроса на топливо на местах", - заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг.

Между тем лидер лейбористской партии Великобритании Кир Стармер обвинил Джонсона в том, что он дал ситуации выйти из-под контроля, хотя топливная индустрия месяцами предупреждала его об опасности.

По информации The Guardian, цены на бензин на бензоколонках достигли максимума за восемь лет.

Накануне газета отмечала, что план Operation Escalin с привлечением к поставкам топлива британских военных был разработан, еще когда Британия готовилась к возможности "жесткого" Brexit - выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем. Предполагается, что солдаты должны быть привлечены к перевозке топлива на АЗС на бензовозах. Однако, по данным The Guardian, для реализации плана в полную силу потребуется срок вплоть до трех недель.