Военные приведены в готовность, чтобы помочь в поставках топлива на британские АЗС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился, чтобы британская армия была готова содействовать поставкам топлива на АЗС, сообщила во вторник The Guardian.
По данным газеты, министры накануне обсуждали планы немедленно мобилизовать военных для этой задачи, в итоге власти решили повременить с этой мерой.
Великобритания столкнулась с нехваткой водителей бензовозов: многие покинули страну после Brexit, а получение водительских удостоверений оказалось затруднено из-за пандемии коронавируса. В результате в стране наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на поставках продовольствия в магазины, работе учителей и врачей.
В местной топливной индустрии утверждают, что настоящая причина проблем кроется в панической скупке топлива потребителями, а не в его нехватке. BP, Shell и Esso в совместном заявлении заверили, что на британских предприятиях топлива достаточно, и компании работают в тесной координации с правительством.
"У Соединенного Королевства по-прежнему большие запасы топлива. Однако нам известно проблемах с поставками на АЗС, и мы в приоритетном порядке предпринимаем шаги для улучшения (ситуации - ИФ). Размещение при необходимости военного персонала даст дополнительные мощности каналам поставок - в качестве временной меры для облегчения давления, вызванного ростом спроса на топливо на местах", - заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг.
Между тем лидер лейбористской партии Великобритании Кир Стармер обвинил Джонсона в том, что он дал ситуации выйти из-под контроля, хотя топливная индустрия месяцами предупреждала его об опасности.
По информации The Guardian, цены на бензин на бензоколонках достигли максимума за восемь лет.
Накануне газета отмечала, что план Operation Escalin с привлечением к поставкам топлива британских военных был разработан, еще когда Британия готовилась к возможности "жесткого" Brexit - выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем. Предполагается, что солдаты должны быть привлечены к перевозке топлива на АЗС на бензовозах. Однако, по данным The Guardian, для реализации плана в полную силу потребуется срок вплоть до трех недель.
Азербайджан никогда не предъявлял Армении территориальных претензий - Алиев
Алиев исключил возможность предоставления автономии армянам в Карабахе
Азербайджан готов начать с «чистого листа» отношения с Францией - Алиев
Общественные группы Южной Кореи поддержали предложение президента страны рассмотреть запрет на собачье мясо
В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19
Взрыв прогремел в жилом доме в Гетеборге, более 20 человек пострадали
Коммунисты выиграли выборы во втором по величине городе Австрии
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
Посол США в Казахстане надеется, что вакцина Спутник V будет одобрена ВОЗ
Спецпосланник ООН уверен, что Путин и Эрдоган на переговорах уделят пристальное внимание Идлибу
Спецпосланник ООН уверен, что Путин и Эрдоган на переговорах уделят пристальное внимание Идлибу
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а»
У Glensol важное достижение: компания стала производителем запасных частей
Банк Республика представил новый NeoKart со множеством преимуществ!
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии