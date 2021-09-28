ЮНЕСКО осуждала варварства ИГИЛ, но закрывает глаза на вандализм армян в Карабахе – VMedia

Ютуб-канал VMedia выпустил очередной видеоролик (на русском и английском языках), на этот раз посвященный равнодушию международных структур, в том числе ЮНЕСКО, к масштабу разрушений в Карабахе и Восточном Зангезуре в период оккупации этих территорий со стороны Армении.

В видео авторы проекта проводят параллель между боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ) и армянскими террористами в Карабахе – их политика заключалась в преднамеренном уничтожении культурного наследия. «И храмы Пальмиры, и театр в Агдаме, и статуи Будды в Бамиане, и мавзолей Вагифа уничтожали намеренно, без какой бы то ни было военной необходимости, исходя из собственных идеологических представлений. Террористы из ИГИЛ не желали видеть на подконтрольной территории ничего, что не вписывалось в их представления о «Всемирном Халифате». А армянские террористы уничтожали все, что хоть как-то напоминало о принадлежности Карабаха Азербайджану», - заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» создатели канала.

При этом они обращают внимание на тот факт, что в отличие от тех же террористов из ИГИЛ, армянские оккупанты пошли дальше в проявлениях бесчеловечности, дикости - осквернили еще и кладбища, выкапывали и разоряли тысячи и тысячи могил.

В видео отмечается, что ЮНЕСКО и мировая общественность в 2001 году и в 2015 году в унисон осуждали разрушение боевиками статуи Будды в Афганистане и сирийского города Пальмира, но сейчас закрывают глаза и никак не реагируют на задокументированные факты армянского варварства в Карабахе и Восточном Зангезуре. «Так в чем же причина теперь такого молчания? В двойных стандартах? В исламофобии? Ведь, чем дольше длится это молчание, тем больше возникает неприятных догадок… Ведь данное молчание можно интерпретировать, как поощрение вандализма… Однако, ЮНЕСКО и мировую общественность все это, похоже, не беспокоит. Все они упорно молчат по поводу армянского варварства и вандализма, а, по сути, терроризма», - подчеркивается в видео.