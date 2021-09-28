Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9881 RUR   0.0235 GBR   2.3304 TRY   0.1927

Цена на нефть

27.09 $/bbl   WTI 75.45 1.47 Brent 79.53 1.44

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 28.09.2021 14:39

ГААД получит 6,4 млн манатов на продолжение работ по реконструкции автодорог в Наримановском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции автомобильных дорог в Наримановском районе Баку.

Согласно распоряжению, Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД) на эти цели получит 6,4 млн манатов, которые будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БАКУ, ДОРОГИ


Похожие новости


Президент Алиев принял участие в шествии в память о погибших в Отечественной войне Президент Алиев назначил новых глав ИВ в трех районах Баку Президент Алиев поручил мэру Баку устранить все недостатки в работе городских служб с населением Мэр Баку отчитался перед президентом Алиевым Экклстоун отмечает высокий уровень организации «Гран-при Европы» в Баку В Баку пройдут российско-азербайджанские и российско-турецкие переговоры на высшем уровне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]