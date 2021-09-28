ГААД получит 6,4 млн манатов на продолжение работ по реконструкции автодорог в Наримановском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции автомобильных дорог в Наримановском районе Баку.

Согласно распоряжению, Государственное агентство автомобильных дорог (ГААД) на эти цели получит 6,4 млн манатов, которые будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Э.Шафиев