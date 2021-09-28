Руководители Пентагона примут участие в слушаниях Конгресса о выводе сил из Афганистана

Высокопоставленные представители министерства обороны США во вторник и в среду дадут показания в Конгрессе о процессе вывода войск из Афганистана и о последующем захвате власти в стране движением "Талибан", сообщает Associated Press (AP).

По его данным, ожидается, что глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли во вторник дадут показания в комитете Сената США по вооруженным делам, а в среду - в комитете Палаты представителей по вооруженным делам. К слушаниям также присоединится глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Фрэнк Маккензи.

Сенатор США от штата Оклахома, республиканец Джеймс Инхоф подготовил список вопросов для Пентагона о многочисленных аспектах процесса вывода контингента из Афганистана, в частности о взрыве в аэропорту Кабула 26 августа, который унес жизни примерно 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Инхоф также требует от Пентагона предоставить информацию о процессе принятия решений летом, когда стало очевидным, что талибы превосходят афганские силы, которых поддерживали США.

"Нам нужен полный отчет о каждом факторе и решении, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня, и реальный план по защите Америки в будущем", - приводит агентство слова Инхофа, сказанные на прошлой неделе.

AP напоминает, что республиканцы в особенности требуют от администрации более детальной информации, в частности, в отношении теракта в Кабуле. Республиканцы заявляют, что решение президента США Джо Байдена вывести контингент из Афганистана до конца августа поставило США в более уязвимое положение перед террористами.

Сенатор от Арканзаса Том Коттон и член палаты представителей Марианнетт Миллер-Микс, оба республиканцы, заявляли, что "лавина некомпетентности администрации Байдена подорвала международную репутацию и унизила США на мировой арене".

"И наш президент и госсекретарь все еще продолжают притворяться, что выход из Афганистана был историческим успехом", - написали Коттон и Миллер-Микс в газете The Des Moines Register, которая издается в штате Айова.

Ранее в сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США, где недовольство действиями администрации президента Джо Байдена в той или иной степени выразили как демократы, так и республиканцы.

Так, председатель комитета сената США - демократ Боб Менендес - заявил, что "вывод военных США был очевидно и фатально ошибочным", а администрация Байдена "потерпела неудачу". По его словам, сенат хочет выяснить, почему "сменявшие друг друга администрации на протяжении многих лет врали относительно того, насколько долго смогут выстоять афганские военные и правительство" без американской поддержки.

Заместитель главы комитета, республиканец Джим Риш со своей стороны назвал "удручающей неудачей" вывод американского контингента из Афганистана. Он отметил, что считает главной задачей определить, кто конкретно допустил провал США в Афганистане. "В мире нет достаточного количества губной помады, чтобы превратить то, что произошло в Афганистане, во что-то красивое", - сказал он на слушаниях.

Ранее на Госдеп, Пентагон и Белый дом обрушилась волна критики, как со стороны демократов, так и республиканцев, которые считают недостаточными действия ведомства по эвакуации американских граждан, а также сотрудничавших с ними афганцами из Афганистана.

Конгрессмены также критиковали и требовали привлечь к ответственности Байдена и руководство Пентагона за гибель американских военных в результате теракта в аэропорту Кабула.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом.

В августе талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая все его крупнейшие города.