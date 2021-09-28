Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и Газпрома

В Европейской комиссии (ЕК) заявили, что ведут проверку на предмет того, какими могут быть последствия долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию, подписанного накануне венгерской MVM Group и "Газпром экспорт".
"Контракт подписали вчера. Я уже попросил своих коллег проверить, какими будут последствия", - сказал представитель ЕК Тим Макфи на брифинге во вторник.
Он отметил, что в настоящее время, в частности, уже идет проверка, соблюдены ли в условиях контракта правила ЕС.
Как сообщалось, 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в Венгрию. Новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.
Власти Украины выразили недоумение и разочарование решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом". Они выразили намерение обратится в Европейскую комиссию относительно оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что контракт между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли.
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