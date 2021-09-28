WizzAir с 3 октября возобновит полеты из Будапешта в Баку

Венгеро-польская авиакомпания "WizzAir" с 3 октября 2021 года возобновит регулярные рейсы по маршруту Будапешт-Баку-Будапешт.

Вылеты будут осуществляться раз в неделю: по воскресеньям из Будапешта и по понедельникам из Баку.

Из Будапешта самолет будет вылетать в 22.20 по местному времени с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 04.05. Вылет из Баку будет осуществляться в 04:40 с прибытием в аэропорт Будапешта в 06:40 по местному времени.

Н.Аббасова