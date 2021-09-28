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Транспорт и связь 28.09.2021 17:48

WizzAir с 3 октября возобновит полеты из Будапешта в Баку

Венгеро-польская авиакомпания "WizzAir" с 3 октября 2021 года возобновит регулярные рейсы по маршруту Будапешт-Баку-Будапешт.

Вылеты будут осуществляться раз в неделю: по воскресеньям из Будапешта и по понедельникам из Баку.

Из Будапешта самолет будет вылетать в 22.20 по местному времени с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 04.05. Вылет из Баку будет осуществляться в 04:40 с прибытием в аэропорт Будапешта в 06:40 по местному времени.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВНГРИЯ, WIZZAIR, ПОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]