Азербайджан готов начать с «чистого листа» отношения с Францией - Алиев

Баку готов к нормализации отношений с Парижем, тем более от Франции поступают позитивные сигналы в этом направлении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отношения между Азербайджаном и Францией охладели осенью прошлого года, когда Париж в ходе Второй Карабахской войны занял одностороннюю позицию и поддержал Армению.

«Во время войны, будем откровенны, Франция действовала не как честный посредник. Франция приняла сторону Армении, Франция обвиняла Азербайджан, демонстрировала однобокий подход. Любая страна может дружить с кем угодно. Но, если Франция получила от ОБСЕ мандат посредника, то она обязана быть нейтральной», - сказал Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.

По его словам, Баку «не хочет ворошить прошлое».

«Мы получили от Парижа позитивные сигналы о наших будущих отношениях, и мы позитивно отреагировали на эти сигналы. Осуществляются двусторонние контакты, включая недавнюю встречу глав МИД (на «полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – ИФ). Мы открыты к сотрудничеству. Франция одна из ведущих стран мира, и мы хотим нормальных отношений. Так как уже минул почти год с момента войны, мы хотим от Парижа более реалистичного подхода к региону. Я уверен, что Франция хочет мира, стабильности и безопасности в регионе. Мы хотим этого же, и надеемся, что этого хочет и Армения. Мы не хотим возвращаться к тому, что было год назад и хотим все начать с чистого листа», - отметил президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан все годы независимости активно работал с Францией. «Франция всегда считалась для нас дружественной страной. В Азербайджане мы совместно реализовывали много экономических, транспортных, инфраструктурных проектов. И мы надеялись, что Франция, как сопредседатель МГ ОБСЕ, будет привержена своим обязательствам. Мы знаем об исторических связях Армении и Франции, мы знаем о сильной армянской диаспоре во Франции, которая в определенной степени может влиять на принятие отдельных решений. Но я, как уже сказал, не хочу ворошить прошлое», - добавил глава государства.

Э.Шафиев