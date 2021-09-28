Азербайджан готов начать с «чистого листа» отношения с Францией - Алиев

Баку готов к нормализации отношений с Парижем, тем более от Франции поступают позитивные сигналы в этом направлении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Отношения между Азербайджаном и Францией охладели осенью прошлого года, когда Париж в ходе Второй Карабахской войны занял одностороннюю позицию и поддержал Армению.
«Во время войны, будем откровенны, Франция действовала не как честный посредник. Франция приняла сторону Армении, Франция обвиняла Азербайджан, демонстрировала однобокий подход. Любая страна может дружить с кем угодно. Но, если Франция получила от ОБСЕ мандат посредника, то она обязана быть нейтральной», - сказал Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.
По его словам, Баку «не хочет ворошить прошлое».
«Мы получили от Парижа позитивные сигналы о наших будущих отношениях, и мы позитивно отреагировали на эти сигналы. Осуществляются двусторонние контакты, включая недавнюю встречу глав МИД (на «полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – ИФ). Мы открыты к сотрудничеству. Франция одна из ведущих стран мира, и мы хотим нормальных отношений. Так как уже минул почти год с момента войны, мы хотим от Парижа более реалистичного подхода к региону. Я уверен, что Франция хочет мира, стабильности и безопасности в регионе. Мы хотим этого же, и надеемся, что этого хочет и Армения. Мы не хотим возвращаться к тому, что было год назад и хотим все начать с чистого листа», - отметил президент Азербайджана.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан все годы независимости активно работал с Францией. «Франция всегда считалась для нас дружественной страной. В Азербайджане мы совместно реализовывали много экономических, транспортных, инфраструктурных проектов. И мы надеялись, что Франция, как сопредседатель МГ ОБСЕ, будет привержена своим обязательствам. Мы знаем об исторических связях Армении и Франции, мы знаем о сильной армянской диаспоре во Франции, которая в определенной степени может влиять на принятие отдельных решений. Но я, как уже сказал, не хочу ворошить прошлое», - добавил глава государства.
Э.Шафиев
Во Вьетнаме создадут благоприятные условия для работы российских нефтегазовых компаний
S&P повысило прогноз роста ВВП России на 2021 до 4% с 3,7%
Общественные группы Южной Кореи поддержали предложение президента страны рассмотреть запрет на собачье мясо
В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19
Взрыв прогремел в жилом доме в Гетеборге, более 20 человек пострадали
Коммунисты выиграли выборы во втором по величине городе Австрии
ИВ Губинского района направит свыше 1,3 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гусарского района купила легковые автомобили на 180 тыс. манатов
Посол США в Казахстане надеется, что вакцина Спутник V будет одобрена ВОЗ
Спецпосланник ООН уверен, что Путин и Эрдоган на переговорах уделят пристальное внимание Идлибу
Спецпосланник ООН уверен, что Путин и Эрдоган на переговорах уделят пристальное внимание Идлибу
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а»
У Glensol важное достижение: компания стала производителем запасных частей
Банк Республика представил новый NeoKart со множеством преимуществ!
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии