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Дальнее зарубежье 28.09.2021 18:43

Спецпосланник ООН уверен, что Путин и Эрдоган на переговорах уделят пристальное внимание Идлибу

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе наверняка уделят пристальное внимание ситуации в Сирии, в частности - в провинции Идлиб, предположил во вторник спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Уверен, что ситуация в Идлибе и других частях Сирии станет важной темой для обсуждения, когда завтра встретятся президенты Путин и Эрдоган", - сказал он, выступая в СБ ООН.

Педерсен призвал "все стороны, у которых есть влияние, добиваться спокойствия в Сирии".

Спецпосланник генсека ООН подчеркнул, что в целом в последние 18 месяцев стороны конфликта в Сирии сохраняют занимаемые позиции. В то же время, он констатировал, что в стране периодически происходят обстрелы, боестолкновения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, СИРИЯ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]