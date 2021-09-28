Спецпосланник ООН уверен, что Путин и Эрдоган на переговорах уделят пристальное внимание Идлибу

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе наверняка уделят пристальное внимание ситуации в Сирии, в частности - в провинции Идлиб, предположил во вторник спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Уверен, что ситуация в Идлибе и других частях Сирии станет важной темой для обсуждения, когда завтра встретятся президенты Путин и Эрдоган", - сказал он, выступая в СБ ООН.
Педерсен призвал "все стороны, у которых есть влияние, добиваться спокойствия в Сирии".
Спецпосланник генсека ООН подчеркнул, что в целом в последние 18 месяцев стороны конфликта в Сирии сохраняют занимаемые позиции. В то же время, он констатировал, что в стране периодически происходят обстрелы, боестолкновения.
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