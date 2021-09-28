Азербайджан никогда не предъявлял Армении территориальных претензий - Алиев

Азербайджан никогда не имел территориальных притязаний к Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В моих заявлениях вы никогда не найдете признаков территориальных притязаний. Я имею в виду историческую правду. Это исторический факт, в 1920 году советское правительство решило отделить неотъемлемую часть Азербайджана Зангезур, и присоединить его с Арменией, и это решение было выполнено. Произошло это в 1920 году - 101 год назад. Говоря о наших исторических землях, я не говорил о территориальных претензиях. Вы не найдете этого ни в одном из моих выступлений. В то же время, как и любая страна, мы должны знать свою историю, молодое поколение должно знать нашу древнюю историю, знать, где мы жили в прошлом и как туда можно вернуться», - сказал Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.

Глава государства выразил уверенность, что азербайджанцы вернуться на эти земли.

Я уверен, что мы туда вернемся. Я уже говорил, что мы поедем туда не на танках, а пешком, на машинах и на самолетах. Если после нормализации ситуации будет достигнуто мирное соглашение , почему бы нам не вернуться? Это наше легитимное право»,- сказал президент.

В то же время президент подчеркнул, что в отличии от Азербайджана территориальные претензии предъявляет Армения.

«Я хотел бы обратить внимание вашей аудитории на то, что у Армении есть территориальные претензии к Азербайджану. Они до сих пор заявляют, что «Нагорный Карабах» нам не принадлежит. Они по-прежнему заявляют, что он либо принадлежит Армении, либо является «независимым» образованием. На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием «Нагорный Карабах». Такого образования не существует. Таким образом, Армения должна, прежде всего, отказаться от любых территориальных претензий к Азербайджану и вести себя хорошо. Мы же проявим адекватное отношение», - заключил Алиев.

Б.Рустамбеков