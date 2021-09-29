В РФ за сутки выявлено более 22,4 тыс. новых случаев COVID-19, рост числа летальных исходов до 857 - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 430 случаев, умерли за сутки 857 пациентов, это новое максимальное значение за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 430 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 933 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в РФ вновь выросла смертность от коронавируса, умерли 857 пациентов, это новый антирекорд за всю пандемию. Летальность начала расти на прошлой неделе, в пятницу, 24 сентября, сообщалось о 828 умерших, накануне во вторник о 852 скончавшихся.
Больше всего пациентов умерло в Москве - 65, в Санкт-Петербурге - 60, в Свердловской области - 41.
За минувшие сутки также отмечается рост числа вновь выявленных заболевших: во вторник сообщалось о 21 тыс. 559 случаях инфицирования; по сравнению с сегодняшним днем разница составляет 871 случай.
Тенденция роста характерна для всех крупных городов и агломераций: в столице за сутки выявили 3 тыс. 004 новых случая, в Петербурге - 1 тыс. 933, в Московской области - 1 тыс. 223 заболевших.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 487 тыс. 138 случаев коронавирусной инфекции, 206 тыс. 388 умерших и 6 млн 653 тыс. 941 выписанных, в том числе 18 тыс. 456 выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 938 приходится на Москву.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ
По информации оперативного штаба, еще 590 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 562 - в Воронежской области, 555 - в Нижегородской области, 522 - в Свердловской области, 489 - в Ростовской области, 480 - в Пермском крае, 391 - в Башкирии, по 378 новых случаев в Крыму, Челябинской области. 375 - в Иркутской области, 364 - в Красноярском крае, 363 - в Омской области, 354 - в Волгоградской области, 353 - в Оренбургской области, 351 - в Ставропольском крае, 314 - в Ульяновской области, 303 - в Саратовской области, 282 - в Хабаровском крае, 281 - в Архангельской области, 255 - в Вологодской области, 251 - в Алтайском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.
Согласно данным оперштаба о смертности, 32 пациента скончались за сутки в Краснодарском крае, по 31 умершему в Нижегородской области, Ставропольском крае. 29 - в Саратовской области, 28 - в Пермском крае, 27 - в Ростовской области, 25 - в Челябинской области, 23 - в Пензенской области, 22 - в Удмуртии, 21 - в Волгоградской области, по 20 летальных случаев в Самарской области, Оренбургской области, Красноярском крае. По 19 - в Башкирии, Алтайском крае. По 13 умерших в Московской области, Вологодской области, Новосибирской области. По 12 - в Дагестане, Иркутской области, Тульской области. 11 - в Чувашии, по 10 умерших в Липецкой области, Смоленской области. По девять - в Крыму, Ульяновской области. По восемь летальных случаев в Коми, Мурманской области, Брянской области. Семь - в Тюменской области, по шесть летальных случаев в Карачаево-Черкессии, Хакасии, Курганской области, Тамбовской области, Астраханской области. По пять летальных случаев в Марий Эл, Калининградской области, Кемеровской области, Магаданской области, Белгородской области, Ярославской области. По четыре летальных исхода в Чечне, Тыве, Бурятии, Якутии, Псковской области, Омской области, Еврейской АО, Владимирской области, Ивановской области, Калужской области, Костромской области, Ленинградской области, Забайкальском крае. По три - в Карелии, Адыгее, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Ямало-Ненецком АО, Тверской области, Новгородской области, Сахалинской области, Воронежской области, Рязанской области, Камчатском крае. По два - в Мордовии, Ханты-Мансийском АО, Республике Алтай, Чукотском АО, Архангельской области, Кировской области, Орловской области, Приморском крае, Хабаровском крае, Севастополе. Один скончавшийся в Ингушетии.
ТЕСТИРОВАНИЕ
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в среду, в России нарастающим итогом проведено более 191 млн тестов на COVID-19, из них 505 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1млн 282 тыс. 541 человек.
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