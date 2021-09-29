Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов - ЦИК РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, возглавлявшие общефедеральную часть списка "Единой России", подали заявления в ЦИК РФ об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва.

Об их отказе говорится в проекте постановления Центризбиркома России, которое планируется рассмотреть на заседании в среду.