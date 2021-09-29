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СНГ 29.09.2021 14:40

Лавров и Шойгу отказались от думских мандатов - ЦИК РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, возглавлявшие общефедеральную часть списка "Единой России", подали заявления в ЦИК РФ об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва.

Об их отказе говорится в проекте постановления Центризбиркома России, которое планируется рассмотреть на заседании в среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЕР, МАНДАТЫ, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]