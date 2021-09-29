Кремль назвал позитивным сигналом депортацию осужденного в США российского хакера Буркова, ответных шагов пока не принято

В Кремле назвали позитивным сигналом депортацию осужденного в США российского хакера Алексея Буркова, но заявили об отсутствии ответных шагов со стороны Москвы.
На вопрос журналистов, следует ли считать позитивным шагом депортацию из США в РФ российского программиста и хакера Буркова, осужденного в США и обвиняемого в России по нескольким статьям, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Да, это, скорее, позитивно".
На уточняющий вопрос, может ли последовать ответная выдача в США кого-то из американцев, осужденных в РФ, для отбытия там наказания, представитель Кремля сказал: "Никаких объявлений на этот счет до сих пор не делалось".
Накануне сообщалось, что россиянин Бурков, обвиняемый в торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений, депортирован из США на родину.
"Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Шереметьево и НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Алексей Бурков. Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений", - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В 2015 году в Израиле Буркова задержали местные полицейские. В дальнейшем, в 2019 году по решению Верховного суда Израиля его экстрадировали в США, где он также разыскивался по обвинению в киберпреступлениях. В минувшем году Федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния признал россиянина виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы.
"Однако недавно американская сторона приняла решение депортировать Алексея Буркова, и сегодня по прибытии из Нью-Йорка в Москву он был задержан российскими полицейскими", - отметила представитель МВД.
По словам Волк, Бурков совершал противоправные деяния в период с 2008 по 2015 годы. В 2017 году фигуранту было заочно предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 158 (кража), 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 187 (неправомерный оборот средств платежей) и 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола на основании запроса Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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