Вашингтон при контактах с Москвой поднимает тему выдачи Уилана и Рида - Песков

В Кремле заявили, что американская сторона поднимает тему передачи в США осужденных в РФ американцев Пола Уилана и Тревора Рида для отбытия наказания на родине.

На вопрос журналистов, затрагивают ли американские власти проблему выдачи в США осужденных граждан этой страны Уилана и Рида, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "В контактах с американской стороной эта тема поднимается иногда".

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца ранее заявили "Интерфаксу", что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года назначил американскому студенту Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Рид признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

28 июня Мосгорсуд признал приговор Риду законным.

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома N106 около Ленинградского шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Посол США в РФ Джон Салливан, а также госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что дело Рида Москва и Вашингтон обсуждают на высшем уровне, и указывали на необходимость его освобождения. Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что этапирование Рида не скажется на его возможном обмене.

В настоящий момент Рид находится в ИК-12 в Мордовии.