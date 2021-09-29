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Дальнее зарубежье 29.09.2021 14:21

Путин в среду выходит из режима самоизоляции - Кремль

Предстоящая в среду встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи будет означать выход Путина из самоизоляции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня (можно считать выходом Путина из самоизоляции - ИФ)", - заявил Песков в среду, отвечая на вопрос журналистов, можно ли говорить, что именно сегодня будет первый день выхода Путина из самоизоляции в связи с контактами с заболевшими коронавирусом из его близкого окружения.

В среду в Сочи пройдет очная встреча Путина и Эрдогана.

Две недели назад Путин был вынужден уйти на самоизоляцию из-за контактов с несколькими заболевшими коронавирусом.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САМОИЗОЛЯЦИЯ, ОКОНЧАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]