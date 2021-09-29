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Регион 29.09.2021 14:43

Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом начались в Сочи, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, переговоры президентом запланированы в формате "один на один" с участием переводчиков.

"Два президента сначала проведут переговоры, а затем продолжат общение уже за рабочим завтраком", - рассказал ранее Песков журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]