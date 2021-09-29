Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом начались в Сочи, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, переговоры президентом запланированы в формате "один на один" с участием переводчиков.

"Два президента сначала проведут переговоры, а затем продолжат общение уже за рабочим завтраком", - рассказал ранее Песков журналистам.