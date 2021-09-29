BNA отбирает брокера для оформления таможенных процедур при импорте автобусов

Бакинское транспортное агентство (BNA) отбирает брокера для проведения таможенных процедур, связанных с импортом 320 автобусов и 20 видов различного оборудования.
Отбор проводится методом опроса котировок, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Предложения принимаются до 13.00 13 октября.
Как сообщалось ранее BNA и BMC Automatic Industry and Trade (Турция) в декабре 2020 года подписали контракт на закупку в 2021 году 355 пассажирских автобусов, из которых 205 единиц 9-метровых и 150 - 12-метровых. Приобретаемые автобусы оснащены экологически чистыми двигателями на сжатом природном газе (CNG) в соответствии со стандартом Euro 6.
BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.
Б.Рустамбеков
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