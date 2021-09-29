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Инфраструктура и тендеры 29.09.2021 14:49

BNA отбирает брокера для оформления таможенных процедур при импорте автобусов

Бакинское транспортное агентство (BNA) отбирает брокера для проведения таможенных процедур, связанных с импортом 320 автобусов и 20 видов различного оборудования.

Отбор проводится методом опроса котировок, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Предложения принимаются до 13.00 13 октября.

Как сообщалось ранее BNA и BMC Automatic Industry and Trade (Турция) в декабре 2020 года подписали контракт на закупку в 2021 году 355 пассажирских автобусов, из которых 205 единиц 9-метровых и 150 - 12-метровых. Приобретаемые автобусы оснащены экологически чистыми двигателями на сжатом природном газе (CNG) в соответствии со стандартом Euro 6.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: BNA, БРОКЕР, АВТОБУСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]